Desde que Gustavo Alfaro llegó para tomar el mando del seleccionado paraguayo, la albirroja encadenó una serie de triunfos que lo depositaron en el Mundial del próximo año.

Después de años de frustraciones, la gente se volcó a las calles a festejar la tan deseada clasificación.

Y como la política no suele estar ausente de estas oportunidades, el presidente del país vecino, Santiago Peña, vio la posibilidad de meter la cuchara y decretó feriado nacional.

Pero lo hizo de una forma única, vestido con la camiseta del seleccionado guaraní, como si fuera un jugador más.