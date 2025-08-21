La insólita explicación de Grindetti tras la violencia en el estadio de Independiente

Tras los gravísimos hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América que derivaron en la cancelación del partido entre Independiente y U de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, habló Néstor Grindetti.

"Estoy con bronca, amargado, angustiado. El público de Independiente no se merecía una cosa así", dijo el presidente de Independiente en diálogo con TyC Sports, y responsabilizó exclusivamente a los hinchas de Universidad de Chile.

"Está claro el comienzo del problema y la continuidad del problema con un solo público. Hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U", dijo Grindetti, al tiempo que acusó que tuvieron “un comportamiento repudiable, nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban en la tribuna. Una violencia que nunca vi”.

El mandamás del Rojo ni mencionó a la barra de su equipo, que ingresó a la tribuna visitante a linchar chilenos, ni cuestionó el operativo de Seguridad, ni a Conmebol.

El dirigente del PRO admitió que, en caso de ser necesario, la dirigencia que encabeza viajará "a Paraguay", donde está la sede de Conmebol, “a defender los interés de Independiente”.

"Hasta ahora estuvimos preocupados por la seguridad de la gente, la desconcentración. Ya estuvimos hablando con Conmebol y desde ya que vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, porque no ha tenido nada que ver acá", concluyó Grindetti.

¿Quién es responsable de la seguridad en los estadios?

En A24 recordaron el club y la Conmebol son quiénes deben velar por la seguridad dentro de los estadios.