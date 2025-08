Franco Colapinto terminó en el puesto número 18 en el Gran Premio de Hungría y lamentó las fallas y los desencuentros con el equipo Alpine, que lo hicieron perder valiosos segundos con dos desastrosas paradas en boxes

“Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip atrás, había ganado un puesto y después perdi muchos. Perdimos mucho tiempo. Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo, fue un desastre”, indicó el argentino en declaraciones a ESPN.