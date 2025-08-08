En su ‘Azzaro sincero’, el experiodista partidario de la Academia reveló su deseo de contar con Marcos Rojo para enfrentar la Copa Libertadores.

Con línea directa con Juan Román Riquelme y conocedor de las ganas de Gustavo Costas de contar con el experimentado defensor que jugó la final de la Copa del Mundo ante Alemania en Brasil 2014, señaló cuál es el único obstáculo qe se interpone a su llegada al Cilindro.

Azzaro apuntó al presidente racinguista, Diego Milito, como el único eslabón que falta convencer para que Rojo se ponga la celeste y blanca, y le pidió un esfuerzo más.