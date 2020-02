Braian Toledo era una de las caras visibles del programa de becas para deportistas de alto rendimiento que lanzó el kirchnerismo en su gobierno. Surgió de los juegos Evita y debido a su compromiso y dedicación llegó hasta dónde llegó: Oro en los Juegos de la Juventud y dos juegos Olímpicos.

Se preparaba para viajar a Tokio a 2020 pero no pudo, Braian falleció en la madrugada del jueves luego de caer de su moto.

Clarín eligió recordar que apoyó a Cristina en las presidenciales del 2011.

El gran diario argentino reveló en la nota que "el atleta olímpico fallecido este jueves en un accidente de moto en la localidad bonaerense de Marcos Paz, había apoyado la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 e incluso participó de un spot durante la campaña electoral".

'La fuerza de Braian' se llama (está adjuntado en esta nota), y Clarín recordó qué decía el joven allí: "Vengo de una casa donde nunca sobró nada. Mi mamá trabajaba en otras casas por hora y mis hermanos y yo ayudábamos con lo que podíamos. De mi mamá aprendí que si no te esforzás, es muy difícil lograr algo".

"Antes de ir a competir, me llevaron a ver a la Presidenta. Y me acuerdo que me dijo: 'Cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tu familia. Pensá en tus padres y tus hermanos. Pensá que va la bandera argentina y llevala lo más lejos posible'".

"También (Cristina) me dijo: 'No te estamos regalando nada con esta beca. Vos nos estás regalando algo a todos nosotros'".

La nota cierra: "En las elecciones de 2011, la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou resultó elegida con el 54 por ciento de los votos".