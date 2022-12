El delantero Lautaro Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado de fútbol, visitó su ciudad natal, Bahía Blanca, donde una multitud lo acompañó para celebrar la obtención de la tercera Copa del Mundo para el país.

En el marco de los festejos, Martínez aceptó brindar una conferencia de prensa para compartir sus emociones con los hinchas.

De forma inesperada, un periodista le hizo inepserada por el contexto, aunque es una pregunta válida aunque en otro entorno.

El periodista Marcelo Dunetz, de Radio Nacional de Bahía Blanca, lanzó angte Lautaro: "En el partido contra Polonia debutó Thiago Almada. Es sabido que Thiago Almada está procesado por violación y abuso grupal. Quiero saber si después de jugar esos minutos que jugó no jugó más. ¿Ese fue un tema que se debatió con el grupo, hablaron de ese tema?".

Totalemente incómdo y visiblemente sorprendido, el delantero le respondió: "No es una pregunta que tengo que contestar yo, y no es una pregunta que tengamos que responder hoy, hoy tenemos que disfrutar y yo estoy pensando ahora en disfrutar con la gente, no en esta pregunta", generando los aplausos de la gente.