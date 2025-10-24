¡Revelate nene!
La incómoda entrevista de Colapinto con Adrián Puente que no pasó desapercibida para las redes
El periodista que se saca en vivo con cada maniobra de Franco, le hizo una pregunta autoreferencial que incomodó al joven piloto argentino. Y las redes le avisan a Adrián Puente que "no da".
Franco Colapinto volvió a ser noticia esta semana por la maniobra en la que desobedeció a su equipo y pasó a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en la última vuelta del GP de Estados Unidos.
La reacción de Adrián Puente en la transmisión de Fox Sports, se hizo viral. El colega gritó "¡Rebelate nene!". En un mano a mano en las últimas horas, Puente le preguntó a Franco si usaba su frase para motivarse (¿?).
La nota completa
Buen mano a mano.
Y las redes hablan de la incomodidad de Franco y la intensidad del periodista: