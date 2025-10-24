Franco Colapinto volvió a ser noticia esta semana por la maniobra en la que desobedeció a su equipo y pasó a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en la última vuelta del GP de Estados Unidos.

La reacción de Adrián Puente en la transmisión de Fox Sports, se hizo viral. El colega gritó "¡Rebelate nene!". En un mano a mano en las últimas horas, Puente le preguntó a Franco si usaba su frase para motivarse (¿?).

La nota completa

Buen mano a mano.

Y las redes hablan de la incomodidad de Franco y la intensidad del periodista: