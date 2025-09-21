Sigue sorprendiendo
La imagen inédita de Messi que recorrió el mundo y abre una nueva era
Hasta ahora este tipo de ritual era habitual en los torneos de tenis pero era muy poco común verla en el fútbol.
Daniel Evgrafov es un fotógrafo francés que tenía el sueño de retratar a Messi en acción.
Con ese objetivo, viajó a Miami, donde el capitán del Inter estaba jugando.
Tras la victoria por 3-2 frente a DC United, con dos goles de Messi, el equipo y luego de que el argentino recibiera el premio al MPV del partido, todos comenzaron a retirarse del campo.
Fue en ese momento cuando el francés logró interceptarlo y le pidió que firmara el lente de su cámara. El resultado fue un video en primer plano del jugador firmando, un recuerdo que sin dudas jamás olvidará.