Daniel Evgrafov es un fotógrafo francés que tenía el sueño de retratar a Messi en acción.

Con ese objetivo, viajó a Miami, donde el capitán del Inter estaba jugando.

Tras la victoria por 3-2 frente a DC United, con dos goles de Messi, el equipo y luego de que el argentino recibiera el premio al MPV del partido, todos comenzaron a retirarse del campo.

Fue en ese momento cuando el francés logró interceptarlo y le pidió que firmara el lente de su cámara. El resultado fue un video en primer plano del jugador firmando, un recuerdo que sin dudas jamás olvidará.