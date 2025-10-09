Argentina venció por 4-0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20.

Pero sufrió una mala noticia: Álvaro Montoro debió dejar la cancha a los 35 minutos del primer tiempo -lo reemplazó Gianluca Prestianni- y los estudios revelaron una fractura en la clavícula derecha.

Parte médico de Selección

El pibe de Botafogo de Brasil, formado en Vélez, viajará en las próximas horas a Buenos Aires para ser operado.

Goles y resumen del triunfo argentino

Dos de Maher Carrizo, uno de Sarco y otro de Silvetti

El análisis de Placente del partido

"México juega muy bien", advirtió el DT.

Sábado, 20 hs, cuartos de final ante una de las sorpresas del torneo, que viene de golear 4 a 1 a Chile y cuenta con una de las joyas del Mundial: Gilberto Mora, categoría 2009, conductor de 16 años que no solo da ventaja de años en este torneo sino que ya jugó en la Selección Mayor.