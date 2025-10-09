Argentina venció por 4-0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20

Pero sufrió una mala noticia: Álvaro Montoro debió dejar la cancha a los 35 minutos del primer tiempo -lo reemplazó Gianluca Prestianni- y los estudios revelaron una fractura en la clavícula derecha

Parte médico de Selección

X de 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐

El pibe de Botafogo de Brasil, formado en Vélez, viajará en las próximas horas a Buenos Aires para ser operado. 

Goles y resumen del triunfo argentino

Dos de Maher Carrizo, uno de Sarco y otro de Silvetti

#ARGENTINA GOLEÓ a #NIGERIA y SE ENFRENTARÁ a #MÉXICO en CUARTOS | Argentina 4–0 Nigeria | Resumen

El análisis de Placente del partido 

"México juega muy bien", advirtió el DT. 

X de DSPORTS Argentina

Sábado, 20 hs, cuartos de final ante una de las sorpresas del torneo, que viene de golear 4 a 1 a Chile y cuenta con una de las joyas del Mundial: Gilberto Mora, categoría 2009, conductor de 16 años que no solo da ventaja de años en este torneo sino que ya jugó en la Selección Mayor. 