Acá algunos de los segmentos más destacados de la charla entre los dos ídolos del deporte argentino:

Como pasan la cuarentena:

-Del Potro: "Creo que, como estuvimos escuchando, tuvimos suerte de que (el coronavirus) haya llegado más tarde. Las medidas que se tomaron son las correctas. Yo duermo poco. Creo que vos también, me pasaron el dato. Viste que te mandan videos, memes. Uno me emocionó, era de un nene mandándole un audio a su abuelo, que le decía que lo extrañaba. El abuelo le contestaba que lo amaba y que había que tener paciencia. Cuanto antes ese niño pueda ver a su abuelo, será mejor. Pero es importante respetemos las normas. Yo quiero ir a Tandil a ver a mis viejos, la gente quiera hacer sus actividades y los doctores y enfermeros ir a descansar, porque están poniendo en riesgo su vida".

La sensación después del retiro de Manu:

-Del Potro: ¿desde qué fecha empezaste a pensar en que no te importaba nada más (del básquet)?

-Manu Ginobili: Bueno, en mis primeros 13 años como profesional, en todos tenía chance de ser campeón, entonces tenía un deseo muy fuerte de no quedar eliminados, por ahí lo quería extender por llegar hasta el final, no tuve la desesperación de que terminara todo, porque siempre había algo más. Pero sí hubo un par de veces que terminé muy quemado. Yo exprimí y exprimí, es algo que venía considerándolo durante dos o tres temporadas, y tomé el último año de extra, diciendo 'ya di todo, vengo a disfrutar todo lo que pasa y a jugar tranqui', la prioridad era mi familia, disfruté mucho el día a día, algo que era impensado cinco años atrás, pero sabía que estaba listo. En tu caso, por haberte perdido tanto tiempo por lesiones, es distinto.

La preocupación por los cuidados personales:

-Del Potro: ¿Seguís cuidándote con la comida?

-Manu Ginobili: Sí, pero no tanto como antes. Los últimos 5 años de mi carrera fui muy estricto, ahora me doy más permitidos. Cuando mis compañeros empezaron a entrenar el día del retiro, yo me agarré un cafecito, un chocolate 70 por ciento cacao, jaja. En la Argentina me parece muy difícil cuidarse. La merienda es lo más difícil para un atleta, entre alfajorcito, medialunas, tortita negra, es imposible cuidarse con la comida. Acá -en Estados Unidos- es distinto, a las 7 de la tarde ya comemos la cena.

-Del Potro: Ja, acá en cuarentena cada vez que pasamos por la comida manoteamos algo. El mate nuestro, terrible.

La increíble historia de Manu:

-Del Potro: Hablé con un amigo en común, y me dice que hay algo que te cuesta mucho, que parece increíble en alguien como vos, pero... ¿es cierto que no sabés andar en bicicleta?

-Manu Ginobili: Es que no sabía, nunca me dieron una bicicleta, nunca la tuve. Yo soy el tercero de mi familia, nunca me dieron cinco de pelota, pasé de largo... Y cuando tuve la bici, no me iba a poner con las rueditas a los 10, 12 años. Cuando me retiré, que ya tenía hijos de 8 años, me dije 'no me puedo perder eso', y me puse a andar a bicicleta a los 40; eso sí, sin rueditas. Anduve durante un año, dos o tres veces por semana. No es fácil eh, que te subís a una bicicleta y andás, no es así. Y antes no podía. Mirá si hace 5 años me cagaba de un golpe haciendo bicicleta, era imposible.

La actualidad deportiva de Del Potro:

-Del Potro: Los médicos con optimistas y dicen que voy a estar bien, pero cuando el día a día la realidad no es como ellos lo planifican, vos sabés la cantidad que cosas que a uno se le cruzan por la cabeza. Así que me puse rutinas a la mañana, obligada, a la tarde, porque no puedo ni ir al supermercado porque volví de viaje y no tengo permitido eso tampoco. tengo que pasar esto tampoco, no voy a bajar los brazos cómo quiero volver a jugar, y quiero ver cómo jugás vos porque nos quedó pendiente ese partido del año pasado. Cuando estás lesionado es difícil. Lo primero que se te ocurre cuando parás es ¿qué bueno, voy a estar en casa'. Pero hay un margen de días, después no puedo ver los torneos por TV, necesito entrenarme, volver a mi rutina. Cuando tu rutina es hablar con el kinesiólogo, es bastante desesperante.

El agradecimiento de Del Potro:

-Del Potro: Vos me has ayudado mucho en estos meses para recuperarme. Hemos hablado, me has recomendado médicos y tratamientos. Estoy muy agradecido, quiero que la gente lo sepa.