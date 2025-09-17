Con gol de Maravilla Martínez, Racing venció a Vélez 1 a 0 en el José Amalfitani y dio el golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En un partido plagado de polémicas e intervenciones del VAR que condicionaron al Fortín, Guillermo Barros Schelotto sorprendió en conferencia de prensa al tomárselo con humor. "Perdimos… en Bolivia también perdimos con un gol mal anulado con el mismo árbitro ¿no? Pero es casualidad", dijo y arrancó las risas de los periodistas.

Barros Schelotto siguió así: "Yo estoy de acuerdo con el VAR, hoy nos jugó en contra, el otro día también. A veces tenés una racha, que se corte el martes".

Análisis del juego

"Hasta la expulsión de Magallán lo manejamos bien, tuvimos dos o tres situaciones. La expulsión cambió un poco el juego y emparejó el partido", consideró Guillermo. Y valoró el esfuerzo de sus dirigidos: "Creo que la gente reconoció a un equipo que luchó para sacar adelante un partido con un jugador de menos, con muchas cosas en contra. El equipo siempre peleó, luchó y estuvo ahí".

"El partido de vuelta va a ser muy parejo. Es sólo un gol la diferencia. Más allá del resultado de esta noche, tenemos en cuenta que el martes nos jugamos un partido muy importante. La serie está abierta", dijo y se despidió con una frase divertida: "Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno".

Resumen y polémicas de un partido caliente

Gol y acciones en Liniers.

La revancha se jugará el próximo martes 23 de septiembre a partir de las 19. El que gane disputará semifinales ante Estudiantes o Flamengo, que abren su serie este jueves.