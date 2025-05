Alejandro Dolina es notable por la manera en defender una idea, un personaje, y también por la sutileza para defenestrarlo. Por caso, su encendida defensa de Juan Román Riquelme es conmovedora.

Esta vez, al poeta, escritor, productor y conductor radial le preguntaron por qué no votaría “o elegiría” a Javier Milei.

Su respuesta es genial. Primero advirtió que no se cree "el más indicado" para decirle "que no sea tan cruel" al Presidente “porque yo lo he sido”. Y después lo fulminó.