Cuando uno de los panelistas quiso meter un chiste Alejandro Fantino lo cortó en seco advirtiéndole, "ojo que esto va en serio". Más allá de dar a entender que cuando habla de político no es tan serio lo que dice, dejó en claro que Boca lo moviliza.

El conductor de Neura se irritó con el diseño de la nueva camiseta alternativa del equipo de La Ribera, y estalló contra Adidas por haberla presentado.

Incluso fue aun más allá y se la agarró con uno de los enemigos preferidos de los libertarios, el wokismo, al que le atribuyó que se aplica en las universidades para que los que se reciban "fumen porro y diseñen".

Ahora, a decir verdad, la camiseta es espantosa.