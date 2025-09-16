Rayas marinas
La furia de Fantino por la nueva camiseta de Boca: "La hizo un fumón woke salido de la facultad, donde fuman porro y diseñan"
En Neura el exrelator de la campaña del xeneize se la agarró con la marca de las tres tiras por el diseño de la camiseta alternativa que presentó Boca.
Cuando uno de los panelistas quiso meter un chiste Alejandro Fantino lo cortó en seco advirtiéndole, "ojo que esto va en serio". Más allá de dar a entender que cuando habla de político no es tan serio lo que dice, dejó en claro que Boca lo moviliza.
El conductor de Neura se irritó con el diseño de la nueva camiseta alternativa del equipo de La Ribera, y estalló contra Adidas por haberla presentado.
Incluso fue aun más allá y se la agarró con uno de los enemigos preferidos de los libertarios, el wokismo, al que le atribuyó que se aplica en las universidades para que los que se reciban "fumen porro y diseñen".
Ahora, a decir verdad, la camiseta es espantosa.