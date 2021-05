El préstamo de Lucas Torreira en el Atlético de Madrid terminó y debería volver a Arsenal, con quien tiene contrato vigente. El mediocampista se sumó a los entrenamientos de la selección uruguaya y es un incógnita saber cómo seguirá su carrera después de la Copa América.

Lucas habló de la posibilidad de llegar a Boca Juniors, tal expresó tras el fallecimiento de su madre: “Yo en ese momento estaba con mucho dolor y sentía que quería estar cerca de mi papá. Ahora estoy un poco más tranquilo y viendo la situación. Tampoco es que yo un día me levante y diga ‘voy a ir a Boca’, porque no es así. No depende de mí”.

En el programa ‘100% Deporte’ de Sport 890, radio de su país, Torreira afirmó: “Lo voy a dejar bastante claro, porque el otro día cuando llegué al aeropuerto dije una cosa y quedó como que quiero venir obligado a Boca y que no voy a jugar en otro equipo que no sea Boca. La verdad es que en algún momento quiero jugar en Boca, eso quiero que quede claro, pero no sé si el momento es ahora o más adelante. Hay que entender que las condiciones no están dadas para que hoy yo pueda ir a Boca”.



La nota completa

“No puedo quedarme sólo con que termino en la selección y voy a Boca, porque no es así y no va a pasar ahora. Mi carrera futbolística tiene que seguir y es muy probable que siga en Europa, que siga compitiendo allá y que me siga sintiendo cómodo, tanto para mí como para la selección”, manifestó Torreira, consciente de que su sueño de vestirse de azul y oro “es muy difícil” en el próximo mercado de pases.

¿Dónde va a jugar?

“Tuve cero contacto con la gente del Arsenal. Nadie se ha comunicado conmigo ni me ha dicho una fecha para volver a entrenar. Estuve hablando con uno de los profes con los que mantengo contacto, pero ellos ahora saben que estoy con la selección. Una vez que terminen las vacaciones para todos seguramente me mandarán las fechas en las que se tiene que presentar el plantel para iniciar los entrenamientos”, dijo el oriundo de Fray Bentos.

Y no le cerró la puerta a la posibilidad de volver a préstamo al equipo de Simeone, donde juegan sus compatriotas y amigos Luis Suárez y Josema Giménez: “No descarto para nada al Atlético de Madrid porque me trataron muy bien, y es muy importante cuando a uno lo tratan muy bien y se siente cómodo. Los compañeros siempre fueron muy amables conmigo y cuando sucedió lo de mi mamá estuvieron en cada momento. Esas son cosas que uno valora”.