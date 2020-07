El encargado de las redes de Boca se lució este domingo al subir una foto de la Bombonera con una frase del Indio Solari.

"Pensando en vos siempre... Siempre extrañándote", es una frase que pertenece a 'To Beef or not to beef', uno de los himnos de su etapa solista, incluido en El Tesoro de los Inocentes, su primer disco.

To beef or not to beef (Indio en concierto) - Indio Solari HD / CC

Y las redes xeneizes y ricoteras lo celebran