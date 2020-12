Emili Rousaud es exvicepresidente y precandidato a las próximas elecciones de Barcelona. Este domingo, el hombre lanzó: "Si Lionel Messi no acepta el sacrificio salarial que le pediremos, se irá".

Leo debe renovar su contrato y si no lo hace, a partir del 1 de enero podrá firmar gratis con cualquier otro equipo.

"Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará", declaró a la prensa Rousaud.

"Messi ha escrito las páginas más brillantes de la historia del club, y debemos honrar a nuestras leyendas. Pero la realidad es la que es.al socio no se lo puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante", dijo el precandidato.



Y concluyó, en referencia a Leo: "No está por encima del club. ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente".