"En su momento hablé con Riquelme. Él quería que me quede seis meses más, lo hice, pero después comencé a lesionarme seguido y decidí irme", confesó Mauro Zárate, al tiempo que reveló por qué se fue de Boca: “Tenía ganas de cambiar, a lo último no estaba teniendo los minutos que deseaba".

En nota con TNT Sports, el delantero dejó algunas frases que no pasaron desapercibido: dijo que Boca "es una presión muy grande, para lo bueno, para lo malo, se lleva todo al máximo, hay que saber manejarlo, estar al margen de todo y tratar de concentrarse en entrenar y jugar".

Y más: “Boca es llegar a los hoteles y que haya tres mil o cinco mil hinchas esperándote para saludarte, salir a la calle y que te espere un montón de gente. Cuando llegás al club la gente ya te lo va diciendo. El hincha te dice que no mirés tal diario, no mirés la tele, todo”.

¿Qué cambiarías de tu carrera?

"Boca se saco la espina de Madrid ganando campeonatos"

Su pronóstico para el Superclásico del domingo en el Monumental: "Ojalá que sea para pizza y birra en el vestuario de Boca”.

¿Volverías? "No sé si volvería a Boca"