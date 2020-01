El pase más mediático del mercado del fútbol argentino en este verano sin dudas fue el de Ricardo Centurión a Vélez. Hay muchas dudas respecto de la conducta que pueda tener el ex Boca.

En conferencia de prensa, el mismísimo Heinze, DT del 'Fortin', se refirió a esto y fue más que contundente. "De lo externo todos lo sabemos, yo me voy a hacer responsable. Esto es muy simple, todo lo que pueda llegar a pasar externo con Centurión seré yo el responsable. Me tendré que ir, me tendré que quedar, esto me lo tomo así", aseguró.

De esta manera, el 'Gringo' hizo saber que si 'Centu' protagoniza otro escándalo fuera de las canchas podría hasta renunciar, algo que dejó muy preocupados a los hinchas.

Por otro lado, el entrenador también dijo: "No tuve charlas con Centurión antes de la contratación. Si cuando llegó el primer día hablamos de lo que quiero tanto adentro como afuera de la cancha. Quiero agradecerle a Ricardo porque quiso venir a Vélez. Tengo muchísimas ganas de aportarle algo a él".