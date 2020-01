Rafael Santos Borré llegó como un total tapado a mediados de 2017. Luego de un difícil lapso de adaptación, hoy es una de las figuras del equipo. De hecho, está a sólo seis goles de ser el máximo goleador de la era Gallardo en River.

Consciente de ello, en conferencia de prensa se refirió a su futuro y transmitió tranquilidad para toda la gente del 'Millonario'.

"Siempre hay sondeos normales. Más allá de eso, siempre es decisión del jugador y en ese sentido he sido serio y sincero con el entrenador. Él me ha comentado lo que quiere yo yo le dije lo que quiero. Siempre hemos estado de acuerdo y tengo ganas de seguir estando acá", aseguró el delantero colombiano de 24 años.

'Máquina', como le gusta que lo llamen, explicó que su sentido de pertenencia con la institución y las ganas de quedarse surgen por el apoyo que ha sentido a lo largo de los años:

"En el fútbol hay que ser agradecidos. Cuando yo quizás no tuve un buen momento, el grupo estuvo conmigo y me ayudó a crecer como jugador. Eso hace que uno dude y no se quiera ir de este lugar porque cada día que pasa y cada reto que conseguimos hace aparecer una nueva meta que uno quiere afrontar con esa gente que ha estado contigo en las buenas y las malas", sostuvo.