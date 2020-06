Hace un par de días atrás, tanto Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, miembros del Consejo de Fútbol, salieron a los medios a hablar del contrato que el club 'xeneize' le ofreció a su máxima figura.

Sin embargo, los dos laderos de Riquelme se refirieron a Tevez como "ex jugador" para describir el momento que vivía el futbolista cuando asumió la nueva conducción, a finales de 2019.

El uso de este término despectivo no le cayó para nada bien a Tevez ni a su entorno. Finalmente, este viernes confirmó su continuidad y les respondió con dureza: "Yo juego por la gente de Boca, ni por Cascini ni por Bermúdez".

A su vez, dio su versión de los hechos y cómo tomó el trato de la dirigencia de Boca: "Como todos saben tengo el campo en Maipú y no escucho ni veo nada, pero me llegó lo que dijeron. Me cuentan cómo fue y me molesta, pero uno se tiene que hacer fuerte adentro y queda puertas adentro. Si tenemos diferencias con el contrato no lo podemos hacer público, me parece que estaría bueno arreglar el contrato puertas adentro".

"No pasa nada, no pasa nada, uno entiende la situación, un montón de cosas y la verdad yo no me quiero ir de Boca peleado con nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, obvio, pero queda acá y seguro lo hablaremos en lo privado por el bien de Boca. Si me tienen que decir algo que me lo digan y no hay ningún problema", remarcó.