La derrota ante Riestra como visitante había sido un punto de quiebre en la relación del hincha con Martín Demichelis, el tiempo dirá lo que pasará con esta.

River cayó en la telaraña que Riestra le planteó sin tener mucha inventiva para resolverla, y para colmo en defensa mostró desatenciones imperdonables que lo llevaron a perder el partido.

Tal vez el resultado es injusto -el visitante tuvo menos del veinte por ciento de posesión del balón y poquísimas chances de gol- pero la sucesión de traspiés puso un clima de hervidero en el Monumental.

Apenas Echavarría pitó el final del encuentro, de los cuatro costados del estadio cayó una silbatina de la que no se salvó nadie.

El resumen del partido

Con goles de Antony Alonso y Pedro Martínez para Riestra, y Galoppo para River, el visitante se llevó los tres puntos.