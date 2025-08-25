A cinco días de los gravísimos hechos de violencia registrados en el estadio Libertadores de América - Bochini, habló por primera vez el abogado de la Universidad de Chile.

Su nombre es José Ramón Correa, y en rueda de prensa reveló cuál es la postura de la entidad ante la Conmebol. “No quiero entrar en el fondo porque los equipos legales están trabajando, pero la U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador”.

Y agregó: “Me costaría mucho pensar un caso donde por actos homicidas el sancionado sea el equipo visitante”.

El letrado se lamentó porque desde Independiente aún no se contactaron con la dirigencia de Universidad de Chile: “Hasta este momento no hemos recibido una llamada. A lo mejor tenemos una deformación en Chile, pero todos nos unimos cuando hay una tragedia y dejamos de lado las diferencias”. E irónico, afirmó: “Esas son buenas prácticas, que son esas líneas que no se cruzan, pero parece que acá el color de la tiza es otro. No sé…”.

El informe de la barra de la U

T13 realizó un informe televisivo en el que dio nombres y apellidos de los violentos barras que estuvieron en Avellaneda.

¿Qué hará Independiente?

La dirigencia del Rojo tiene tiempo hasta este miércoles para presentar su descargo, aunque su presidente Néstor Grindetti ya advirtió que defenderá los intereses del club.