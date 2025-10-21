Jurgen Klopp, retirado de la dirección técnica y abocado a ofrecer charlas sobre su experiencia al frente de grupos, hizo una comparación entre los futbolistas de Argentina, Senegal y Alemania.

Fue en una entrevista al podcast The Diary Of A CEO, donde Klopp habló de cómo ejerció el liderazgo en el plantel de Liverpool: "Los trataba un 50% del tiempo a todos por igual, y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre delante de los demás".

Y lo fundamentó así: "No, claro, porque él es de Argentina, creció en una casa sin ventanas, y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien. ¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad?".

Justamente Alexis Mac Allister, de quién hablaba, no nació en una casa sin ventanas, sino todo lo contrario por ser hijo de un futbolista. La generalización hizo ruido. "Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal... es diferente", sentenció Klopp.

Y agregó: "Después todos estamos juntos en el vestuario, y alguien dice: 'Bueno, esta es la regla para todos'. Y sí, claro, hay cosas básicas: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil y todo eso".