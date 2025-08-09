La esposa de Marcos Rojo se metió en la polémica con un explosivo mensaje

Este viernes, Marcos Rojo firmó su rescisión de contrato y dejó de ser jugador de Boca para sumarse al plantel de Racing, hecho que generó una fuerte polémica en el mundo del fútbol y entre los hinchas de ambos clubes.

En ese marco, Eugenia Lusardo, esposa del jugador, hizo un explosivo posteo que generó un gran revuelo. “Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió la mujer.

Además, remató su posteo con una fuerte frase: “Los demás, que la cuenten como quieran”.