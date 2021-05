El capitán de la selección argentina habló con los periodistas de Olé, una nota esperada porque hacía tiempo que no dialogaba con medios argentinos. Y se refirió a distintas cuestiones de su vida privada y del mundo del fútbol.

Pasó por sus ganas de seguir logrando títulos y lo especial de la última Copa del Rey que ganó con Barcelona. "La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la venimos pasando bien por diferentes resultados y por títulos. Porque es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión, y muy importante. Y más allá de eso, en lo personal me gusta ganar y conseguir títulos. Y cuanto más, mejor".

Pero también por cosas más chicas como por qué le gustan las milanesas de su mamá Celia. "Yo creo que es por la salsa que le pone arriba. He comido muchas, muy buenas, pero será que fue la que siempre comí en mi casa y eso de la salsa. Otros las probaron y dijeron que de verdad eran buenas de verdad así que...".

Y hasta explicó por qué se dejó la barba. "El tema de la barba fue que llevaba mucho tiempo afeitándome, estaba con Gillette y me decían que fuera afeitado, y durante mucho tiempo. Y cuando no tuve más Gillette dije 'listo ya está'. Creo que fue en la Copa América de Estados Unidos 2016... había varios barbudos. Me fue quedando y lo dejé, por ahí me agarra la locura y me la saco, lo mismo el pelo, me corto o me dejo largo...".