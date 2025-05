Carlo no convocó a Neymar

Ancelotti ante las dudas de la prensa: ''He entrenado 34 brasileños y sólo he tenido problemas con uno''

El entrenador italiano, que ya fue presentado como nuevo DT del Scrach, dio a conocer su primera lista de convocados para los partidos de Eliminatorias de junio. Y Neymar no está. ''He entrenado 34 brasileños y sólo he tenido problemas con uno'', dijo Ancelotti a la prensa.