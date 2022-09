Rocío Bueno jugará en Sassuolo de Italia y es histórico. La delantera de Racing se va a préstamo por 2.000 euros y tiene una opción de compra de 25 mil. Así, se convirtió en la primera futbolista que le hace ganar dinero a un club.

La delantera y capitana de la Academia, de 29 años, convirtió 31 goles en 35 partidos oficiales desde que llegó a Avellaneda en 2020.

Así de despidió de Racing: "Me da mucho orgullo cumplir el sueño de jugar en el exterior y poder dejarle algo a esta camiseta que tanto me dio. Gracias a todas y todos los hinchas, que con tanto cariño que me recibieron desde el primer día que pisé el predio 'Tita Mattiussi" hace dos años, me hicieron hincha de Racing".

Su último gol a Independiente en el clásico, con festejo a lo 'Licha'