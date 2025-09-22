Ousmane Dembélé vivió una noche inolvidable al recibir el Balón de Oro 2025, galardón que lo reconoce como el mejor futbolista del mundo.

El delantero del París Saint-Germain (PSG) no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia, especialmente al dedicar el premio a su madre: "Siempre me han apoyado en los momentos difíciles", expresó entre sollozos .

Dembélé, de 28 años, tuvo una temporada destacada con el PSG, contribuyendo significativamente a la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.