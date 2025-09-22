Momento histórico
La emoción a flor de piel: el llanto de Dembélé al ganar el Balón de Oro
Al recibir el galardón, el delantero del París Saint-Germain no pudo contener las lágrimas. Le dedicó el premio a su familia: "Siempre me han apoyado en los momentos difíciles".
Ousmane Dembélé vivió una noche inolvidable al recibir el Balón de Oro 2025, galardón que lo reconoce como el mejor futbolista del mundo.
El delantero del París Saint-Germain (PSG) no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia, especialmente al dedicar el premio a su madre: "Siempre me han apoyado en los momentos difíciles", expresó entre sollozos .
Dembélé, de 28 años, tuvo una temporada destacada con el PSG, contribuyendo significativamente a la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.