Tras la derrota con Riestra
La desopilante canción que el Duka le dedicó a River: ''Vamos a ver cómo es, el reino del revés''
Andrés Ducatenzeiler se burló del Millonario tras la derrota ante Riestra que dejó el Monumental en llamas y a Marcelo Gallardo en el centro de las críticas.
Duka se burló de la derrota de River ante Riestra que dejó un Monumental envuelto en silbidos, y a Marcelo Gallardo en el centro de las críticas.
Y dice así: "Hacemos un gran estadio para que entren cien mil, pero nadie alienta, todos silban porque perdí con Speed… Vamos a ver cómo es el mundo del revés".
Homenaje a María Elena Walsh.