Fernando Niembro sigue cosechando éxitos, Desde su fallido paso por el gobierno macrista no pudo remontar una carrera que lo tenía en la cúspide.

Gracias a sus contactos, Juan Cruz Ávila lo fue incorporando de a poco a la grilla de ESPN, participando en las trasmisiones de los partidos menos relevantes de la fecha.

Pero aún así no pudo dejar de dar la nota: "Muchachos del VAR, no se enamoren, por favor... Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada, termínenla allá en Ezeiza... No sé si se aburren, si quieren participar, qué sé yo, es clarita la jugada, termínenla con eso...ojo que yo soy defensor a muerte del VAR, el VAR es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años", dijo el experimentado periodista con toda la maldad, la misoginia, el desatino y la falta de entender los cambios de época posibles.

Como era de esperar, el repudio en las redes fue inmediato.