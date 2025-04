“Independiente no es mi casa, pero si es el lugar en donde nací. Siempre que me inviten, estoy para divertirme”, dijo Sergio Agüero apenas terminado el clásico de Avellaneda Senior entre Independiente y Racing que terminó empatado 3 a 3, y dónde él convirtió un golazo.

“Mucha gente se enoja, pero no volví por un tema de salud. Igual, siempre disfruto y la gente conmigo se portó muy bien, les tengo mucho cariño", dijo también el Kun.

El golazo

Además, habló de su relación en tiempo presente con el club: ”Siempre intento hacer lo mejor para el club cuando me lo piden. La gente me conoce, sabe que no hay ningún beneficio y no me interesa, porque estoy bien. Lo único que quiero es que el club siga creciendo y que siga bien".

Y los hinchas reaccionaron: