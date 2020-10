Antoine Griezmann on Twitter

El párrafo de la crónica de diario ABC que firma el periodista Salvador Sostres son increíbles. Con tintes racistas y discriminadores, define al joven Ansu Fati.

Fue tras el 5 a 1 del Culé sobre el Ferencvárosi en su estreno en la Champions League. Y Antoine Griezmann salió a repudiar y denunciar en sus redes sociales el hecho.

“🚨⚽️ Informa @SiqueRodriguez ‼️ El Barça denunciará a Salvador Sostres por racismo 🎓Mañana lo activarán los servicios jurídicos del club https://t.co/RSgOZLlJSV”— El Larguero on Twitter Link El Larguero on Twitter

El periodista será denunciado por racismo por el Fútbol Club Barcelona.

El párrafo:

Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".