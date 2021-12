"Amo la energía de Campazzo, pero no puede venir de un jugador solamente", dijo Mike Malone tras la derrota de Denver ante Spurs en San Antonio por 123-111.

La referencia es para un equipo que no solo que no defiende bien sino que no entrega toda su energía para ello. De hecho esta corrida de Campazzo se da tras otra pérdida de Nikola Jokic, que junto con Barton III fueron de los más imprecisos con la pelota en la mano en la noche del jueves.

En cuanto al cordobés, firmó esta planilla: 12 puntos sin dobles en un intento, 4/6 en triples, 2 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 1 tapa y 2 faltas personales en 24:30 en cancha.

Además, sus 12 puntos son mucho comparado con los 15 que anotaron entre todos los demás integrantes de la segunda unidad de Denver: entre Green, Nnaji, Hyland y Reed hicieron 15 puntos.

Lo mejor de Facu en la noche

La próxima de los Nuggets será el sábado, otra vez en San Antonio ante los Spurs, desde las 22.30. El partido marcará el fin de la gira de 7 juegos fuera de Denver, donde volverá el lunes para enfrentar a los Wizards.