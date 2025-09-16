El nuevo formato de la Champions League permite disfrutar de muchos encuentros interesantes y el del Real Madrid contra el Olympique de Marsella es uno de ellos.

Los argentinos tendrán los ojos puestos en Franco Mastantuono, pero Leonardo Balerdi, quien viene alternando en la zaga de la defensa del seleccionado argentino, es otro a seguir.

Consultado sobre el duelo que tendrá con Kylian Mbappé, Balerdi lo estimó de alta dificultad pero cuando le preguntaron si lo consideraba el mejor jugador del mundo, lo puso por debajo de Lionel Messi.