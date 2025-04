El enojo del DT

El exabrupto de Gallardo en plena conferencia de prensa: "Me chupa un huevo"

Luego del triunfo ante Gimnasia por 3 a 0, el entrenador de River fue consultado por los duros ataques que recibió en los últimos días. "Me resbala, por no decir que me chupa un huevo", indicó.