Después de haber superado el coronavirus, hace varias semanas que Hugo Gatti reapareció en la televisión española.

En la última edición de 'El Chiringuito', Gatti volvió locos a los periodistas españoles con varias anécdotas del fútbol argentino y de cómo eran el tema de las apuestas y sobornos durante su época como futbolista.

Entre risas y carcajadas, el exarquero de Boca reveló varias anécdotas que dieron que hablar.

"Antes corría el dinero, sí. Yo no puedo confirmar nada porque nunca vi nada pero se conoce el dicho de un técnico importante que le decía al directivo ‘cuando va a empezar el partido voy a hablar con el otro técnico: si levanta la mano es porque está todo arreglado’. Perdimos por 4 ó 5 goles y la gente se lo creía, los directivos se lo creían", empezó relatando sobre la primera experiencia.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después, cuando reveló que le llegó una poderosa oferta antes de un Superclásico cuando él defendía los colores del 'Xeneize'.

"Me ofrecieron un millón de dólares en un Boca-River. Para perder, para que me metan dos goles", aseguró para sorpresa de todos.

"¿Qué le respondí? ‘Dame un millón de dólares y no me meto uno, me meto 70 goles’. Nada, después él sabía que no... Aparte en toda Argentina creo que no había un millón de dólares", finalizó Gatti haciendo reír a todos los del piso.

