El andar de la Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente en el Mundial de Chile es notable. Tras la victoria ante Italia por 1 a 0 con el golazo del lateral de Boca Dylan Gorosito, los pibes ratificaron el primer lugar del Grupo D y su mote de candidatos.

A la espera del duelo de este miércoles de los octavos de final ante Nigeria, Gianluca Prestianni -ex Vélez actualmente en Benfica de Portugal- dejó una chicana a los locales cuando le preguntaron por el clima hostil del público chileno en cada presentación de la Argentina.

"El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile y bueno, están disfrutando poder ganar el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro", dijo, sonrió y se fue el joven categoría 2006 formado en el club de barrio Juventud Unida de Ciudadela.

Con el recuerdo fresco de los violentos enfrentamientos entre hinchas de Universidad con los de Independiente en la Copa Sudamericana, en cada presentación de la Selección Argentina hay silbidos y reprobación para nuestros pibes.