Se fue a mediados de 2016 con el pase en su poder luego de un arreglo con la dirigencia, pero sigue muy identificado con River. Leonel Vangioni dejó una marca muy grande en el club de Núñez por los títulos que consiguió tanto con Ramón Díaz como Gallardo, pero en especial por su entrega y rendimiento en los partidos clave, como contra Boca.

Y precisamente, en las últimas horas rompió el silencio y desde México realizó explosivas declaraciones contra el club de la Ribera.

"Ahora dicen que le ganaron el campeonato a River, pero no le ganaron a River, no le ganaron más", arrancó el experimentado lateral izquierdo. Y después fue al hueso: la final de la Copa Libertadores 2018.

"Llegué a festejar la final y a cargar a todos mis amigos 'bosteros'. Después de Madrid, los de Boca no pueden hablar más. Porque ese fue el partido más importante de la historia. No hay comparación de una cosa con la otra", aseguró el defensor de 32 años.

Finalmente, en diálogo con Rock y River, destacó que no tiene problemas con los dirigences del club. "Yo no me he peleado con nadie. Mi vuelta no se dio porque no se tuvo que dar. No quiero entrar en detalles, yo tengo la mejor con todos. Las veces que fui a Argentina he ido al Monumental y me han recibido de la mejor manera", cerró.