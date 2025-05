El momento de Brasil es inédito por lo magro de sus resultados y rendimientos. Sin entrenador tras la salida de Dorival luego de la goleada que le propinó Argentina en el Monumental por Eliminatorias, las voces de exfiguras de la Canarinha, como Romario, fullminan a las del actual equipo.

La búsqueda de la Confederación Brasileña de Fútebol apunta a Carlo Ancelotti, pero circuló una versión periodística esta semana sobre un supuesto interés en contratar a Lionel Scaloni.

“Me entero ahora, a mí no me llamaron, por las dudas…”, reaccionó nuestro conductor cuando el periodista español Siro López lo anotició. Y tras las sonrisas, Scaloni contestó: “Lo siento en el alma, pero no. Que vaya Carlo tranquilo si tiene que ir, pero yo no, je”.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Lionel habló de su futuro: “Estoy bien así. Voy por tiempo. Claro que me gustaría dirigir a un club en algún momento. Y al Depor (La Coruña), es lo que dijimos…”.

El video es un adelanto de una distendida entrevista que se publicará el próximo lunes.