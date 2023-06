El empate en el Nuevo Gasómetro desalentó a los hinchas de San Lorenzo porque la clasificación ya no depende de sí mismo sino de otros resultados.

El mismo Rubén Darío Insúa reconoció el bajo rendimiento del equipo: "Al equipo le ha faltado creatividad y precisión en los últimos pases. No lo tuvimos en todo el partido y Palestino se defendió bien. Ahora es un poco más complejo cuando uno no depende de uno. No hicimos los méritos para ganar el partido”.

En uno de los canales partidarios más reconocidos, Agustín Muzzu se la agarró con un tema en particular: los centros desperdiciados por malas ejecuciones y reclamó que al menos busquen la cabeza de sus compañeros.