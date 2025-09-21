Bronca y video viral
La calentura de Julián Álvarez con Simeone: se quejó cuando lo sacaron y las cámaras captaron lo que dijo
El delantero argentino mostró su fastidio al ser sustituido en el empate de Atlético Madrid por 1 a 1 frente a Mallorca. "Siempre a mí", reclamó al salir del campo de juego.
Julián Álvarez vivió un momento de enojo este domingo en el empate 1 a 1 entre Atlético de Madrid y Mallorca por La Liga.
El exRiver, titular en el conjunto colchonero, fue reemplazado a los 18 minutos del segundo tiempo por Alexander Sorloth y no ocultó su bronca.
Al retirarse, las cámaras captaron su gesto de disgusto y la frase "siempre a mí", señal de su malestar por ser, una vez más, el elegido para salir antes del final.