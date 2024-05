“Andate Gustavo” le pidió Azzaro al entrenador de Racing casi en un llanto. Desde su canal de Youtube viene dando cuenta de que el ciclo de Gustavo Costas para él está acabado, y los resultados empiezan a darle la razón.

La eliminación de la Copa Argentina a manos de Talleres de Remedios de Escalada y no haber disputado los Play Off de la Copa de la Liga hicieron que Azzaro le bajara el martillo al director técnico, con el dolor de saber que no solo es tan fanático de La Academia como él sino que además tiene una historia en el club.

El resumen del partido