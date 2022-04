Enemistado con la dirigencia de Boca, especialmente con el Consejo de Fútbol, Mario Pergolini volvió a cuestionar a las autoridades del club, un comportamiento que sostiene desde que renunció a su cargo de vicepresidente primero en marzo de 2021.

En esta oportunidad, su nueva crítica surgió por la instalación de una máquinas en el predio de Ezeiza para que las canchas vibren y le den una sensación distinta a los juveniles, con la idea de hacerles sentir lo que pasa en la Bombonera.

"La verdad que da vergüenza. Es una estupidez... ¿Vos te creés que todos los pibes que van a la Bombonera les molesta que una cancha... (vibre)? Armaron un documental que es una mentira, esto es tanto humo como un montón de cosas”, lanzó desde su programa 'Maldición va a ser un día hermoso', que se emite por Radio Vorterix.

De este video se burló el conductor radial:

“Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. No lo digo por nombrar siempre a la misma persona, pero lo hace Fernando Sosa. La verdad que si hace esto con los clientes, saldría corriendo Leo Burnett. Encima el tipo es de River, no puede hacer algo para Boca. No se entiende", aseguró Pergolini.