Con el tiempo se transformó en un programa de culto y muchas de las bromas que allí se hacían se viralizaron años después en las redes sociales.

Por eso Flavio Azzaro tuvo la idea de repetir, aunque sea en una ocasión, una emisión de Fútbol al Horno, para deleite de sus seguidores.

Allí hubo chistes y palos para todos, entre ellos la ligaron Matías Patanian, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, acusados de “ñoquis” en el programa.

El programa completo

Bajo el lema de ‘Bendito Fútbol al Horno’, en el canal de streaming de Flavio Azzaro se armó una edición especial del programa de los domingos al medidía.