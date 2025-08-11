El Consejo del Sushi
La burla a la Secretaría Técnica de River en la edición especial de "Fútbol al Horno"
En el canal de streaming Azz, Flavio Azzaro, Pablo Carroza, Augusto César, el Talibán, Pipi Novello y Elio Rossi recrearon el histórico programa de Canal 26, riéndose de todos.
Con el tiempo se transformó en un programa de culto y muchas de las bromas que allí se hacían se viralizaron años después en las redes sociales.
Por eso Flavio Azzaro tuvo la idea de repetir, aunque sea en una ocasión, una emisión de Fútbol al Horno, para deleite de sus seguidores.
Allí hubo chistes y palos para todos, entre ellos la ligaron Matías Patanian, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, acusados de “ñoquis” en el programa.
El programa completo
Bajo el lema de ‘Bendito Fútbol al Horno’, en el canal de streaming de Flavio Azzaro se armó una edición especial del programa de los domingos al medidía.