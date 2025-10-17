La asistencia de lujo del Colo Barco que revolucionó las redes: ¿Por qué no lo cita Scaloni?

Valentín Barco es tendencia por esta asistencia de lujo en el empate 3 a 3 de Racing Estrasburgo ante PSG como visitante por la Ligue 1.

La Academia francesa ganaba 3 a 1, con dos goles del argentino Joaquín Panichelli, 23 años formado en River, que es el goleador del torneo con 7 goles en 7 fechas.

Resumen y goles de un partidazo

El poderío del equipo de Luis Enrique se impuso y llegó al empate, punto que le sirvió para mantener la punta y continuar una racha histórica: Racing nunca pudo ganar en el Parque de los Príncipes.

Scaloni, Barco es argentino

Ya en la previa de la gira de la Selección Argentina en Miami, muchos usuarios se preguntaron por qué el zurdo formado en Boca no era convocado.

Tras la actuación de este viernes, como mediocampista interior y un buen rendimiento en los 96 minutos de partido, en las redes se preguntan por qué Lionel Scaloni no lo cita: