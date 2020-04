Tras publicar su libro autobiográfico “Undisputed Truth”, varias revelaciones sobre la vida de Mike Tyson salen a la luz. Una de las favoritas del público es la anécdota de cuando el temible exboxeador encontró nada menos que a Brad Pitt con su exesposa.

Todo ocurrió en 1989, cuando Tyson estaba en pleno proceso de divorcio con Robin Givens. Más allá del papelería, todavía mantenían esporádicos encuentros.

Una tarde, el exboxeador decidió ir de sorpresa a la casa de Givens para mantener relaciones. Sin embargo, nada de esto sucedió ya que se encontró a su ex esposa acompañada por Brad Pitt.

“Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto”, narró Tyson en el programa 'The Real'.

Tyson aclaró que nunca mostró rencor por lo ocurrido aquella noche: "No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, culminó, entre risas.