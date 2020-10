Qué empresa televisará la Liga Profesional de Fútbol que comienza este viernes 30 de octubre. Eso se develará en estos días, tras las reuniones a las que convocó el Comité Ejecutivo de la AFA para los próximos días,

Este martes, los dirigentes locales plasmaron ante un escribano público la ruptura del vínculo legal, al que le restaban dos años más con opción a cinco y una cláusula de extensión opcional hasta 2031, y en las horas venideras le llegará la notificación a los empresarios estadounidenses.

Así, la Asociación del Fútbol Argentino rompió el contrato de derechos televisivos que la vinculaba a Fox Sports, adquirido por Disney a través de la fusión con ESPN.



Según Telam, la reunión se hará entre jueves y martes próximos. Allí se le abrirá la puerta a Turner-TNT para hacerse con los 12 partidos por fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Dinero y TV



El monto estipulado para la nueva negociación es de 140 millones de dólares, que según fuentes afistas, "sería casi el triple de lo ofrecido por Disney a través de Rodolfo D'onofrio (River Plate)".



Uno de los dirigentes más cercanos al presidente, Claudio Tapia, dijo: "Lo cierto es que no nos avisaron de la fusión y eso muestra una gran falta en el contrato que teníamos firmado con FSLA Holdings LLC (Fox Sports)".



Su argumento es el mismo que utilizaron otros 19 dirigentes durante el lanzamiento de la Copa de la Liga Profesional. Todos criticaron las irregularidades que se le atribuyen a la empresa Fox Sports Latin América, al no informar su fusión con la cadena ESPN, controlada por Disney, que la adquirió el año pasado por 71.300 millones de dólares.



River y Boca



Los dos equipos grandes de la argetina se despegaron de la decisión de las oficinas de Viamonete por no ser "consultados" sobre el nuevo reparto de los derechos de la TV y sus dirigentes están molestos al sentir que sus dos clubes son los que "traccionan" al resto para conseguir mejores ingresos.



Por su lado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) denegó la fusión de ESPN y Fox Sports, basada en la preocupación competitiva en el sector de las transmisiones deportivas.



Lo cierto es que ESPN absorbió las pantallas de Fox Sports de hecho, más allá de los vericuetos legales, y la relegó a la transmisión de partidos de segunda y tercera línea de las ligas europeas y las competiciones continentales como la Libertadores y la Sudamericana.



Además, todos los periodistas de peso de Fox Sports pasaron a los programas de ESPN, bajo la producción de Agustín Pichot.



El contrato que firmaron hasta 2022 la AFA, Imagen Satelital S.A. (Turner - TNT Sports) y FSLA Holdings LLC (Fox Sports) establecía que ante la desaparición de una de las dos señales, la otra tendría prioridad para quedarse con la mitad de los derechos.

Paso a paso



Fue así que Fox Sports desapareció en la programación, más allá de que se vea su logo, y Disney determinó su fusión con ESPN para mantener "el control de los derechos de prácticamente todos los campeonatos del mundo", sostuvo uno de los presidentes.



Además, Turner pondrá sobre la mesa el triple de lo ofrecido actualmente por Disney, que ronda los 45 millones de dólares por la llave, y cuenta con una cláusula para la renovación por cinco temporadas más, aunque la empresa pedirá hacerlo hasta 2031.



Desde Disney decidieron no hacer declaraciones frente a la consulta de Télam, pero según averiguó este medio con dirigentes, se espera el inicio de un conflicto legal que podría costar bastante menos que el monto que ingresará por la nueva llave.





TNT Sports televisará los 12 partidos de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, que contará con diferentes días y horarios para evitar la superpoblación de la pantalla, y para la tercera jornada, con el nuevo cronograma por los derechos de los futbolistas, comenzarán a transmitir también por TNT básico -el de las películas-.



"Vamos a poner dos partidos los viernes, cuatro los sábados, cuatro los domingos y dos los lunes", le avisaron a Télam desde la productora La Corte, la encargada de la logística para la empresa Turner.



La nota que firma Nicolás Roggero en la agencia nacional de noticias concluye así: el mismo miembro adelantó que a River le dieron el visto bueno para transmitir desde el predio "River Camp" aunque "eso dependerá de la Asociación del Fútbol Argentino" y no de la televisión.