La AFA pretende festejar en la cancha y con el público de nuestro país el título que ganó la Scaloneta y para ello está detrás de la organización de al menos dos amistosos. La Asociación del Fútbol Argentino pretende realizarlos en marzo en distintas en tres ciudades distintas de la Argentina.

Claro, no depende de la AFA esto ya que está atada a un calendario 2023 que la FIFA aún no confirmó. Por caso, el organismo que presidente Gianni Infantino debe dar el ok a Conmebol para que las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 comiencen en junio o septiembre del año próximo 2023, en lugar de marzo.

De ser así, en la fecha FIFA de marzo Argentina aprovecharla para organizar los partidos festivos -que podrían ser tres- en Buenos Aires y el otro en el mal llamado interior del país. Y allí Santiago del Estero, Córdoba y San Juan -según pudo averiguar Diario Registrado- son algunas de las ciudades que pelean por organizar la fiesta.

Qué dijo Claudio Tapia al respecto: "Ahora tendremos que ver el calendario de este año y queremos que estos chicos tengan el reconocimiento que se merecen. Y qué mejor que jugar en la Argentina. Veremos en cuanto tengamos las fechas FIFA confirmadas, pero queremos que se juegue en nuestro país antes que en el exterior".