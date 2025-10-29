La Asociación del Fútbol Argentino anunció el lanzamiento de UNAFA, su propia universidad de fútbol. Sus autoridades y docentes serán futbolistas y ex, dirigentes, entrenadores, árbitros y empleados de clubes.

La noticia llega tras la realización de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 2025 que la AFA realizó en el predio de Ezeiza, en la que decidió además, cambiar de nombre del Estadio de La Plata por "Diego Armando Maradona - Tricampeones del mundo",

"Con esta creación, la AFA se posiciona como la primera institución en Latinoamérica en ser un foco de atención académico, científico y tecnológico. Vamos a firmar convenios con las principales universidades para hacer investigaciones científicas conjuntas y a tratar de estar conectados permanentemente con lo que es el mundo de los clubes para saber qué necesitan y cómo es el contexto donde necesitan desarrollarse", dijo Alberto Barbieri, contador público y exrector de la Universidad de Buenos Aires, quien será rector de UNAFA.

La casa de estudios tendrá su sede principal en Rodríguez Peña 653, del centro porteño. "El objetivo es que los jóvenes que dejaron la escuela para jugar puedan retomar sus estudios. Que los trabajadores de los clubes tengan oportunidad de capacitarse, crecer y profesionalizarse. Que la pasión que nos une encuentre un camino de aprendizaje permanente", comunicaron desde la AFA.

Estas son las carreras:

-Gestión y Economía del Deporte Diplomatura en Dirección Deportiva (Licencia PRO)

-Diplomatura en Finanzas y Estrategias Económicas del Deporte

-Diplomatura en Dirección General y Recursos Humanos

-Maestría en Dirección de Entidades Deportivas Administración, Derecho y Gobierno Deportivo

-Diplomatura en Derecho y Regulación Deportiva Internacional

-Diplomatura en Gobernanza y Buenas Prácticas en Asociaciones Civiles Deportivas Ciencias del Deporte y Rendimiento

-Diplomatura en Alto Rendimiento Deportivo Medicina y Psicología del Deporte

-Diplomatura en Fisioterapia Deportiva Auxiliar

-Diplomatura de Auxiliar en Kinesiología

-Diplomatura en Nutrición Deportiva

-Diplomatura en Coaching Deportivo Comunicación, Branding y Marketing Deportivo

-Diplomatura en Marketing, Branding y Fan Engagement Deportivo

-Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos Deportivos Globales

-Diplomatura en Big Data Aplicada al Deporte

-Diplomatura en Indumentaria Deportiva

