Kicillof adelantó cómo será el acuerdo entre Provincia y AFA para la utilización del Estadio Único de La Plata

"Ignorante" y "mal intencionado"

El periodista sugirió en un streaming con Davoo Xeneize que los torneos conseguidos en el amateurismo no debieran contarse, y los denostó al decir que "eso no era fútbol". El revuelo que causó su afirmación fue tal que una cuenta de Revisionismo de fútbol argentino le dedicó un hilo notable refutándolo, lo tildó de "ignorante" y lo dejó en ridículo: "No sean Edul".